Acusan a 2 sujetos de crimen en La Fronteriza

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado acusó formalmente a dos hombres identificados como Jonathan Alejandro G. C. y Julio César R. H., señalados como presuntos responsables del delito de homicidio en perjuicio de Enrique C. G.

De acuerdo con las investigaciones de la autoridad, el ataque armado ocurrió el pasado 30 de junio en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Peral, dentro de la colonia Fronteriza, donde la víctima fue privada de la vida por impactos de bala.

Tras las indagatorias correspondientes, agentes de la corporación cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de ambos sujetos.