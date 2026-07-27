Ciudad Juárez

Acusan a 2 sujetos de crimen en La Fronteriza

Agresión en Marcelo Caraveo y Peral el 30 junio

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado acusó formalmente a dos hombres identificados como Jonathan Alejandro G. C. y Julio César R. H., señalados como presuntos responsables del delito de homicidio en perjuicio de Enrique C. G.

De acuerdo con las investigaciones de la autoridad, el ataque armado ocurrió el pasado 30 de junio en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Peral, dentro de la colonia Fronteriza, donde la víctima fue privada de la vida por impactos de bala.

Tras las indagatorias correspondientes, agentes de la corporación cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de ambos sujetos.

Más Artículos

Investigan la muerte de un estudiante de secundaria hallado debajo de un puente

2 minutos ago

Vecinos de la colonia El Barreal denuncian días sin servicio de energía eléctrica

6 minutos ago

Localizan el primer cadáver del mes de agosto en el poniente de Ciudad Juárez

13 minutos ago

Avanza entrega de tinacos por la JMAS Juárez en la zona de “Los Kilómetros”

21 minutos ago
Publicidad
Back to top button