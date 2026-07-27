Localizan ca.dáver de mujer de la tercera edad

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — El cuerpo sin vida de una mujer de la tercera edad fue localizado en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Sander y Portugal, en la colonia San Antonio de esta ciudad.

El hallazgo se registró durante el fin de semana, luego de que los vecinos del sector realizaran una llamada al número de emergencias 911 tras percibir olores fétidos provenientes del inmueble. Al arribar al sitio, agentes de las corporaciones policiacas confirmaron el deceso.

De manera preliminar, los habitantes de la zona identificaron a la fallecida como la señora Olga y señalaron que tenían aproximadamente una semana sin verla salir de su hogar. Mencionaron que su ausencia no les resultó extraña en un principio debido a las altas temperaturas registradas en la localidad, las cuales suelen obligar a los adultos mayores a resguardarse en sus viviendas.