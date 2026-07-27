Mue.re en clínica del IMSS #35 ba.le.ado

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un hombre perdió la vida en las primeras horas de la madrugada en un nosocomio de la ciudad, tras sufrir un ataque armado la noche anterior en las inmediaciones de la colonia Independencia Número 2.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Rubén Jaramillo y Avelina Gallegos, en la zona conocida popularmente por los vecinos como las maquilas del kilómetro 5 o cerca del sector México 68. Alrededor de las nueve de la noche, residentes de la zona realizaron llamadas al sistema de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar de la agresión, elementos de las distintas corporaciones de seguridad pública desplegaron un operativo de patrullaje en el sector. Sin embargo, la víctima ya había sido trasladada por sus propios medios a un centro hospitalario para recibir atención médica de urgencia.