Persecución entre militares y guiador

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Una intensa movilización militar y policial registrada durante la madrugada derivó en una persecución a disparos a lo largo del Viaducto Díaz Ordaz, actualmente denominado Mártires del 68, luego de que el conductor de una camioneta negra omitiera la orden de detenerse en un punto de revisión de rutina.

El incidente comenzó cuando elementos del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con efectivos de la Guardia Nacional que participan en el Operativo Juárez, le marcaron el alto al guiador en el cruce de la vialidad con la calle Miguel Hidalgo. Sin embargo, el tripulante aceleró la marcha para evadir a las fuerzas de seguridad.