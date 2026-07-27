Ciudad de México, México.- La difusión de un video en redes sociales generó controversia luego de que una estudiante de secundaria, identificada como Briana de Jesús, admitiera públicamente haber inventado una acusación falsa contra un maestro.

De acuerdo con el material audiovisual difundido en distintas plataformas, la joven explicó que actuó por enojo y frustración después de reprobar una materia, al considerar injusta la calificación obtenida.

En la grabación, la estudiante ofreció una disculpa pública y reconoció que la acusación realizada previamente no era verdadera. También señaló que no dimensionó las consecuencias de sus actos, los cuales afectaron al docente y a otra compañera.

Asimismo, afirmó que antes del incidente mantenía una buena relación con el profesor, lo que ha generado un amplio debate sobre el manejo de las emociones y el impacto de las acusaciones falsas dentro del ámbito escolar.

Debate en redes sociales

Tras la difusión del video, usuarios y diversos colectivos solicitaron que las autoridades educativas fortalezcan los protocolos de investigación para atender este tipo de denuncias, con el objetivo de proteger los derechos de todas las personas involucradas.

Aclaran confusión con otro caso

Luego de la viralización del material, algunos internautas relacionaron erróneamente la confesión con el caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial que vincule ambos hechos y se trata de situaciones distintas.

Autoridades y usuarios han exhortado a verificar la información antes de compartirla para evitar la difusión de desinformación y posibles afectaciones a terceros.