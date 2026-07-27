Hombre eje.cutado en casa en Infonavit Aeropuerto

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Un hombre fue privado de la vida tras ser atacado a balazos en la colonia Infonavit Aeropuerto, en esta frontera.

El hecho violento se registró en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y la calle Capulín. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, habitantes de la zona llamaron al número de emergencias tras escuchar por lo menos cuatro detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, elementos de diversas corporaciones de seguridad localizaron a una persona con múltiples lesiones producidas por impactos de bala. Tras ser evaluado por los cuerpos de auxilio, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.