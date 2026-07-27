Culpable de homi.ci.dio del 2021

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Las autoridades judiciales lograron un fallo condenatorio en contra de un hombre identificado como Cristian Jesús L. C., tras demostrarse su responsabilidad en un homicidio calificado registrado en octubre de 2021 en esta frontera.

De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público durante un juicio oral, el imputado, en compañía de otras personas, privó de la vida a Fernando D. mediante disparos de arma de fuego en un domicilio ubicado en la colonia Vistas de Zaragoza.

Derivado de las indagatorias, elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión el 21 de marzo de 2024.