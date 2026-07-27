Tipo violento daño casa y vehículo de vecina

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Un conflicto entre vecinos derivó en la detención de un hombre de 44 años de edad, acusado de haber provocado daños materiales a la vivienda y al automóvil de una mujer en la colonia Las Haciendas, al sur oriente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Hacienda Basequilla y Hacienda Central, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Distrito Valle, acudieron tras recibir un reporte de emergencia. Al arribar al sitio, los oficiales observaron a una mujer forcejeando con el sospechoso, por lo que intervinieron de inmediato para controlar la situación.

Al entrevistarse con los involucrados, la víctima denunció que el sujeto, identificado como su vecino y nombrado como Raymundo B. V., había causado destrozos en las ventanas de su domicilio, así como en su vehículo particular, un Nissan March de color café. De acuerdo con los informes preliminares, las agresiones fueron resultado de rencillas y discusiones previas que no se habían resuelto.