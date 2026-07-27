Cae presunto hom.ici.da buscado desde el 2022

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de un joven identificado como Giorgio Badir B. C., de 24 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio librada desde el 1 de febrero de 2022.

La captura se concretó durante labores de vigilancia e inspección en el fraccionamiento Rincón del Valle. Los agentes preventivos detectaron al sospechoso en la intersección de la Avenida Tecnológico y la calle Rincón del Valle, donde notaron que sus características físicas coincidían con las de un individuo buscado por las autoridades estatales por su presunta responsabilidad en un asesinato ocurrido hace poco más de cuatro años en esa misma colonia.

Al notar el acercamiento de las patrullas, el sujeto intentó evadir la presencia policial, lo que motivó a los oficiales a abordarlo para realizarle una revisión preventiva y verificar su identidad. Al ingresar sus datos generales al sistema de consulta de Plataforma Juárez, el sistema confirmó la existencia del mandato judicial activo interpuesto en su contra por el delito de homicidio.