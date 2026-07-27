Detenido por atacar a su vecino con machete

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Poniente detuvieron a un hombre identificado como Jorge Alberto A. B., de 45 años de edad, luego de que presuntamente atacó a su vecino con un machete durante una riña en la colonia Santa María.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Privada Francisco Portillo y Lorenzo Bracamontes, punto al que arribaron los agentes preventivos tras recibir un reporte al número de emergencias sobre una persona lesionada por arma blanca.

Al llegar al sitio de la intervención, los oficiales localizaron a un grupo de vecinos que mantenían retenido al presunto agresor. Al entrevistarse con la víctima, esta señaló directamente al detenido, refiriendo que momentos antes sostuvieron una discusión verbal que derivó en la agresión física.