Conductor ma.tó a joven en choque y huyó

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Un aparatoso accidente vehicular registrado durante la mañana del domingo cobró la vida de un joven de 31 años en el cruce de la avenida de La Raza y la calle Plutarco Elías Calles, en esta frontera.

De acuerdo con el peritaje de la Coordinación General de Seguridad Vial, el percance ocurrió aproximadamente a las 6:15 horas, cuando el conductor de un vehículo Nissan Sentra, que circulaba de poniente a oriente sobre la avenida de La Raza, omitió la luz roja del semáforo e impactó de manera directa a un automóvil Volkswagen Virtus que desplazaba de sur a norte sobre la calle Plutarco Elías Calles.

Debido a la fuerza del impacto, el vehículo Volkswagen fue proyectado aproximadamente 37 metros hasta terminar en el estacionamiento de una plaza comercial cercana, donde chocó contra una camioneta Buick estacionada que pertenecía a una mujer de 60 años