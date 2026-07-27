Contra la tra.ta de personas marchan en Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este próximo 30 de julio, un grupo de ciudadanos se movilizó por las calles de la ciudad para visibilizar y protestar contra este delito, así como para exigir acciones concretas a las autoridades.

Alrededor de 30 personas participaron en la manifestación portando pancartas con diversos mensajes de protesta y fotografías de personas que continúan desaparecidas. Durante el recorrido, los manifestantes señalaron que la trata de personas es una problemática grave de la que se habla poco o con temor, manteniéndose en muchas ocasiones bajo un silencio preocupante.

Asimismo, destacaron que el contexto fronterizo y los flujos migratorios que caracterizan a la región incrementan la vulnerabilidad de mujeres, niños y jóvenes frente a las redes de reclutamiento y explotación. Ante esta situación, recalcaron la urgente necesidad de implementar medidas de prevención eficientes y de que el Estado cumpla con su responsabilidad de investigar, deslindar responsabilidades y hacer justicia para que estos hechos no queden en la impunidad.