Saquearon la escuela en Campestre Virreyes

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Dos hombres fueron arrestados por elementos policiales tras ser sorprendidos cuando sustraían diversos artículos de una escuela ubicada en la colonia Campestre Virreyes, en esta localidad fronteriza.

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle José de Iturrigaray, luego de que las autoridades recibieran un reporte de emergencia al número 911 sobre la presencia de personas sospechosas en el plantel educativo durante este periodo vacacional.

Al llegar al sitio, los oficiales sorprendieron en flagrancia a dos sujetos sacando objetos de las instalaciones, entre los cuales se encontraban electrodomésticos y equipos de climatización. Al ser cuestionados sobre su presencia y si laboraban en la institución, ambos mostraron una actitud nerviosa y no pudieron acreditar la posesión legal de las pertenencias.