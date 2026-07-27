Ciudad Juárez

Preocupación por Cristina Yamileth de 14

Adolescente desapareció en colonia Manuel Valdéz

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene activa la orden de búsqueda para dar con el paradero de Cristina Yamileth Carrillo Macías, una adolescente de 14 años de edad que fue vista por última vez el pasado 21 de julio en la colonia Manuel Valdés, en esta ciudad fronteriza.

A casi una semana de su desaparición, agentes asignados al departamento de personas ausentes o con reporte de desaparición continúan con las labores de rastreo e investigación en distintos puntos de la localidad. Asimismo, las autoridades y sus familiares han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que proporcione cualquier dato que ayude a dar con su ubicación.

De acuerdo con la ficha emitida por la representación social, la menor tiene como seña particular un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de ser vista por última ocasión, la adolescente vestía un vestido largo de color negro, tenis blancos y llevaba consigo un muñeco de peluche con la figura del personaje Stitch.

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