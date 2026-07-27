Ciudad Juárez

Mue.re menor olvidado en automóvil en el KM 29

Muere menor olvidado en automóvil en el KM 29

Un niño de apenas 4 años perdió la vida al quedarse en el interior de un vehículo Toyota Camry color rojo durante aproximadamente cuatro horas bajo temperaturas superiores a los 40 °C.

La madre del menor declaró en un principio que ella y el abuelo del niño se habían quedado dormidos, momento que el pequeño aprovechó para salir de la casa e ingresar al automóvil, donde quedó atrapado.

Tras encontrarlo desvanecido, los familiares trasladaron al niño a la estación de bomberos ubicada en el cruce de Barranco Azul y Eje Vial Juan Gabriel, donde los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

 La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la detención de la madre y de los abuelos del menor. En un primer momento, el arresto se realizó por delitos de desobediencia y resistencia de particulares tras la llegada de las autoridades a la estación de bomberos.

 La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales en el fallecimiento del menor, señalando además la duda en torno a si la fuerza del niño de 4 años le habría permitido abrir la puerta del auto por sí solo.

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