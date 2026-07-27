Nacional

Alcaldía Cuauhtémoc solicita remitir al MP a manifestantes por daños durante protesta sobre Cuba

La SSC informó que privilegió el derecho a la manifestación y, tras valorar el contexto, los participantes no fueron presentados ante el Ministerio Público.

Alcaldía Cuauhtémoc pide remitir al MP a quienes vandalizaron la sede en protesta de Cuba; SSC privilegió el derecho a manifestarse

Ciudad de México, México.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que solicitó remitir al Ministerio Público a las personas que presuntamente vandalizaron la fachada de la sede de la demarcación durante una manifestación relacionada con Cuba. La funcionaria señaló que el inmueble cuenta con protección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

De acuerdo con la edil, durante la jornada se presentaron dos grupos de manifestantes. Afirmó que el primero realizó una protesta pacífica en apoyo a Cuba y se retiró sin incidentes. En contraste, aseguró que un segundo grupo, con el rostro cubierto, ocasionó daños a la fachada del edificio.

Rojo de la Vega manifestó en sus redes sociales que la protesta debe respetarse, pero que los actos que constituyan un delito deben ser sancionados, por lo que solicitó la intervención de elementos de la Policía Auxiliar.

SSC explica actuación policial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que el mando operativo de la Policía Auxiliar corresponde a la dependencia y explicó que la intención de remitir a los participantes generó momentos de tensión entre policías y manifestantes.

Tras una valoración del contexto y del ejercicio del derecho a la libre manifestación, la SSC determinó no presentar a las personas ante el Ministerio Público y privilegiar el derecho a la protesta.

El caso ocurre en medio de una manifestación realizada en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc en torno a la situación de Cuba y la postura de Estados Unidos.

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