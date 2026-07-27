Nacional

Trámites del SAT registran retrasos de hasta mes y medio por alta demanda y saturación

Contadores en Tijuana advierten mayores tiempos de espera para citas, firma electrónica y devoluciones de impuestos.

Tijuana, Baja California.- Los contribuyentes enfrentan mayores tiempos de espera para realizar trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido al incremento en los requerimientos de información y la saturación de las plataformas digitales, informó la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) en Tijuana.

El presidente de la organización, Martín Guisado Valdés, explicó que trámites como la obtención de la firma electrónica pueden tardar actualmente entre un mes y un mes y medio para conseguir una cita, lo que complica el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales tanto para personas físicas como para empresas.

“La firma electrónica estamos hablando de plazos de un mes a mes y medio… si te va bien para que te den una cita aquí en Tijuana”, señaló.

Ante esta situación, algunos contribuyentes han optado por trasladarse a otros municipios para agilizar sus trámites, aunque ello representa gastos adicionales.

También reportan demoras en devoluciones

Guisado Valdés indicó que las devoluciones de impuestos también presentan retrasos que, en algunos casos, superan los 40 días hábiles contemplados por la autoridad fiscal para resolver las solicitudes.

“Los 40 días hábiles que la autoridad tiene para resolverte… a veces pasan hasta más de 40 días”, comentó.

El representante de la AMCP consideró que, si bien la fiscalización es necesaria, los contribuyentes requieren mayor certidumbre sobre los tiempos de respuesta. Agregó que el aumento en los requerimientos de información por parte del SAT, el IMSS y el Infonavit ha incrementado la carga administrativa para empresas y despachos contables.

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