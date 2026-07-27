Metz, Francia.- La árbitra francesa Mathilde Demoncay sufrió una conmoción cerebral tras ser derribada mientras intentaba separar una pelea entre jugadores durante el partido amistoso de pretemporada entre el Metz y el Fortuna Sittard.

El incidente ocurrió alrededor del minuto 39, cuando la silbante marcó una falta a favor del equipo neerlandés. La decisión provocó reclamos y empujones que rápidamente derivaron en una trifulca entre futbolistas de ambos clubes.

Al intervenir para recuperar el control del encuentro, Demoncay fue empujada y cayó de espaldas sobre el terreno de juego, permaneciendo inmóvil por algunos instantes. Personal médico ingresó para atenderla ante la preocupación de jugadores y cuerpos técnicos.

Aunque inicialmente logró reincorporarse y continuó como árbitra asistente tras la reanudación, durante el descanso fue sustituida luego de que los primeros reportes confirmaran que había sufrido una conmoción cerebral.

Tras el incidente, el partido se reanudó con dos jugadores amonestados y concluyó con victoria del Metz por marcador de 3-1.