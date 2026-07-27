Buenos Aires, Argentina.- El defensor Lisandro Martínez respondió a la controversia generada tras la final del Mundial 2026, luego de que varios jugadores de la selección argentina aparecieran de espaldas durante el levantamiento del trofeo por parte de España.

El futbolista negó que el gesto hubiera sido una falta de respeto hacia el conjunto español y aseguró que, tras el silbatazo final, los integrantes de la Albiceleste saludaron tanto a los jugadores como al cuerpo técnico del equipo campeón.

Explica el motivo del gesto

Martínez afirmó que la imagen en la que el plantel aparece de espaldas corresponde al momento en que los aficionados argentinos les dedicaban cánticos desde las tribunas. Según explicó, permanecer en esa posición fue una forma de corresponder al apoyo de su afición y no un desaire hacia España.

Las imágenes generaron críticas de exjugadores y analistas, quienes consideraron que la actitud proyectaba una falta de deportividad durante la ceremonia de premiación.

FIFA analiza los hechos

De acuerdo con reportes difundidos tras la final, la FIFA analiza los incidentes registrados al término del encuentro, incluidos los altercados entre jugadores y los hechos ocurridos durante la ceremonia. El organismo determinará si existe alguna infracción a sus reglamentos disciplinarios.

Mientras tanto, Martínez reiteró que la selección argentina actuó con respeto hacia sus rivales y lamentó las críticas que ha recibido el equipo tras la definición del campeonato.