Hombre bale.ado en colonia Independencia II

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hecho v.i.o.l.e.n.t.o se registró durante la noche en las inmediaciones de la colonia Independencia II, donde un hombre fue a.t.a.c.a.d.o con un a.r.m.a d.e f.u.e.g.o mientras transitaba por la vía pública. El incidente movilizó a corporaciones p.o.l.i.c.í.a.c.a.s de los tres niveles de gobierno para asegurar la zona y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los reportes preliminares, la v.í.c.t.i.m.a caminaba sobre el cruce de las calles Rubén Jaramillo y Avelina Gallegos cuando personas a bordo de un vehículo se le emparejaron y le d.i.s.p.a.r.a.r.o.n a corta distancia. Tras la agresión, los p.e.r.p.e.t.r.a.d.o.r.e.s h.u.y.e.r.o.n del sitio con rumbo desconocido.

Antes de la llegada de las unidades de rescate y paramédicos, familiares de la persona a.t.a.c.a.d.a arribaron al lugar de los hechos y optaron por trasladarlo por sus propios medios a bordo de un automóvil particular hacia un nosocomio cercano para que recibiera atención médica de urgencia.

Posteriormente, elementos p.o.l.i.c.í.a.c.a.s resguardaron el perímetro en la intersección de Rubén Jaramillo y Avelina Gallegos para llevar a cabo el debido procesamiento de la e.s.c.e.n.a d.e.l c.r.i.m.e.n. A pesar de que las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo por los sectores aledaños, hasta el momento no se reportan personas d.e.t.e.n.i.d.a.s vinculadas con esta a.g.r.e.s.i.ó.n.

El caso ha quedado formalmente a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, institución que mantiene abierta la carpeta de investigación por el d.e.l.i.t.o de intento de h.o.m.i.c.i.d.i.o para dar con el paradero de los responsables.