Escapó a pie tras persecución y balazos

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un sujeto logró evadir a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) luego de protagonizar una persecución que incluyó d.e.t.o.n.a.c.i.o.n.e.s d.e a.r.m.a d.e f.u.e.g.o a lo largo del viaducto Díaz Ordaz (actualmente Mártires del 68). El incidente se registró durante la madrugada, movilizando a efectivos militares en la zona.

Los hechos iniciaron alrededor de las 2:00 horas a la altura de la calle Miguel Hidalgo, donde elementos del Ejército Mexicano detectaron a un hombre con actitud sospechosa a bordo de una camioneta de color negro. Al marcarle el alto para llevar a cabo una revisión de rutina, el conductor hizo caso omiso, aceleró la marcha con rumbo hacia el sur y emprendió la huida.

Ante la negativa del sospechoso de detener su vehículo y la imposibilidad de frenar su paso, los uniformados realizaron múltiples i.m.p.a.c.t.o.s d.e b.a.l.a contra la unidad en un intento por neutralizar la evansión, lo que dio pie a un seguimiento a alta velocidad por la vía pública.

La persecución concluyó en la calle Álvaro Obregón, dentro de la colonia Emiliano Zapata. En dicho cruce, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra varios puestos metálicos pertenecientes a un mercado de segundas.

Aprovechando el impacto y el estado en que quedó la camioneta, el involucrado descendió rápidamente y logró escapar corriendo del sitio. Corporaciones policiales y militares implementaron la revisión de las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad con la finalidad de rastrear la ruta de escape y lograr la pronta identificación y detención del responsable.