Ciudad Juárez, Chihuahua.- En un operativo de control interno, de manera sorpresiva se aplicaron exámenes an.i.o.i.g a los agentes adscritos a la Coordinación General de Seguridad Vial. Estas revisiones, orientadas a garantizar el adecuado desempeño operativo de los elementos en las calles de la localidad, no se realizaban desde hace varios meses en la dependencia ni en otras corporaciones municipales.

Durante el desarrollo de estos exámenes de control de confianza, los cuales se ejecutan de forma aleatoria y obligatoria entre el personal, un agente de la corporación vial dio resultado positivo al consumo de sus.an.ia. e.t.p.fa.ie.tes. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, tras concluir la primera fase de evaluaciones.

En total se aplicaron 41 pruebas laboratoriales dentro del despliegue sorpresa. Al detectarse la irregularidad en uno de los reactivos, el caso del agente involucrado fue turnado de inmediato ante la Comisión de Honor y Justicia de la institución para iniciar el procedimiento correspondiente y formalizar su retiro de funciones operativas.

Las autoridades precisaron que se dará seguimiento formal al expediente con el objetivo de tramitar la baja de manera administrativa. Asimismo, se adelantó que este tipo de revisiones continuas e inopinadas se mantendrán activas dentro de las distintas corporaciones policiales de la ciudad para asegurar el cumplimiento estricto de las normas internas.