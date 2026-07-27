Conmoción por la muer.te de Sebastián

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El trágico d.c.s. del pequeño Sebastián, un menor de apenas cuatro años de edad que f.ll.c. tras permanecer encerrado dentro de un vehículo bajo extremas temperaturas, ha generado un profundo impacto y consternación entre los habitantes de esta frontera.

Ciudadanos que frecuentan zonas comerciales y estacionamientos de la localidad expresaron su consternación ante lo sucedido, catalogando la situación como una negligencia incomprensible. Diversos testimonios recabados coinciden en que, durante la actual temporada de canícula, el calor al interior de los automóviles sin aire acondicionado resulta insoportable en cuestión de minutos, por lo que resulta devastador imaginar las condiciones que enfrentó el infante.

Asimismo, residentes locales señalaron la importancia de no descuidar a los niños en ningún momento, advirtiendo sobre las distracciones habituales como el uso del teléfono celular. Los habitantes subrayaron que es responsabilidad prioritaria de los padres y tutores mantener una vigilancia constante sobre los menores, en especial cuando se trata de infantes de corta edad que no tienen la capacidad de ponerse a salvo por sus propios medios.