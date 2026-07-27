Identificaron a las víctimas ase.sinadas en Km 20

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado logró la identificación de tres personas pertenecientes a una misma familia que fueron a.s.e.s.i.n.a.d.a.s durante un ataque registrado en la zona conocida como los Kilómetros. Entre las víctimas mortales se encuentra una madre de familia y dos de sus hijos adultos.

De acuerdo con la información oficial vertida por las autoridades, la mujer respondía al nombre de Clara G. G. R., de 54 años de edad, mientras que sus descendientes fueron identificados como Álvaro Adrián C. G., de 36 años, y Pedro Jesús C. G., de 32 años.

El suceso violento ocurrió en la intersección de la carretera Panamericana y el bulevar Independencia, concretamente a la altura del Kilómetro 20. Los reportes preliminares establecen que los tres afectados salían del estacionamiento de una conocida tienda de refacciones y autopartes cuando fueron emboscados por sujetos a.r.m.a.d.o.s.

Las víctimas se encontraban a bordo de dos vehículos al momento en que los a.g.r.e.s.o.r.e.s abrieron fuego directo en su contra. A consecuencia de los i.m.p.a.c.t.o.s d.e b.a.l.a, dos de las personas perdieron la vida de forma instantánea dentro de los automóviles, mientras que el tercer masculino intentó ponerse a salvo corriendo hacia la vía pública, pero cayó sin vida a pocos metros de distancia.

Las corporaciones policiales mantuvieron un operativo en el área mientras agentes ministeriales procesaron la escena para la recolección de evidencia física y casquillos percutidos. La carpeta de investigación continúa abierta por parte de la representación social con el objetivo de determinar el móvil de este múltiple h.o.m.i.c.i.d.i.o y dar con los responsables.