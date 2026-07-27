Ciudad Juárez

Hombre ejecu.tado frente a casa de Eréndira

Atacado a balazos en la Capulín y Manuel J. Clouthier

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un nuevo hecho v.i.o.l.e.n.t.o cobró la vida de una persona en las inmediaciones de la colonia Eréndira, ubicada al sur de la ciudad, donde un hombre fue a.s.e.s.i.n.a.d.o a b.a.l.a.s durante la noche del pasado sábado 25 de julio. El a.t.a.q.u.e desencadenó una intensa movilización de cuerpos de seguridad tras generarse los reportes correspondientes al sistema de emergencias.

Los sucesos fueron alertados a las autoridades mediante llamadas realizadas al 911, en las que habitantes del sector manifestaron haber escuchado al menos cuatro d.e.t.o.n.a.c.i.o.n.e.s de a.r.m.a d.e f.u.e.g.o. Al salir de sus viviendas para revisar la situación, los vecinos localizaron a un hombre tendido e inconsciente sobre la vía pública.

Agentes de Seguridad Pública Municipal arribaron como primeros respondientes al cruce de la calle Capulín y la avenida Manuel J. Clouthier, donde ubicaron a la v.í.c.t.i.m.a tirada en el suelo frente a un inmueble de tres niveles, justo a la altura del numeral 130.

Socorristas y paramédicos acudieron al lugar con la intención de brindar los primeros auxilios; sin embargo, tras la valoración médica confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales a causa de la gravedad de las h.e.r.i.d.a.s producidas por los i.m.p.a.c.t.o.s d.e b.a.l.a.

La e.s.c.e.n.a d.e.l c.r.i.m.e.n fue delimitada y acordonada por los efectivos municipales para resguardar la evidencia, posibilitando las labores de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quienes iniciaron las primeras indagatorias. Por su parte, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) procedió con el levatamiento del c.a.d.á.v.e.r para trasladarlo a sus instalaciones y practicarle la necropsia que establece la ley.

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