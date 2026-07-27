Culiacán, Sinaloa, México.- La influencer Nicole Pardo, conocida en redes sociales como Nicholette, relató por primera vez su versión sobre el secuestro que sufrió en julio en Culiacán y aseguró que fue obligada a grabar un video con declaraciones falsas para obtener su liberación.

En una entrevista difundida en plataformas digitales, la joven negó tener vínculos con grupos delictivos y afirmó que el material en el que aparecía identificándose como operadora financiera de una organización criminal fue realizado bajo amenazas y siguiendo un guion impuesto por sus captores.

Cinco días de cautiverio

De acuerdo con su testimonio, permaneció privada de la libertad durante cinco días en una casa de seguridad, donde fue vigilada por varios jóvenes que, según dijo, actuaban bajo las órdenes de un mando superior. Señaló que intentó mantener la calma durante todo el cautiverio y que sus captores le aseguraban que sería liberada una vez que recibieran autorización.

También narró que el secuestro ocurrió cuando llegaba a su negocio en Culiacán y que un amigo intentó seguir el vehículo de los responsables utilizando su camioneta Tesla Cybertruck, aunque el intento de rescate fracasó.

Niega acusaciones

Nicholette sostuvo que nunca administró recursos para un grupo criminal ni conocía a las personas mencionadas en el video difundido durante su desaparición. Afirmó que las imágenes fueron editadas y utilizadas como parte de un mensaje entre grupos rivales.

La joven indicó que, tras ser liberada, recibió apoyo de su familia y que, debido a su doble nacionalidad, autoridades estadounidenses realizaron verificaciones sobre su estado. Asimismo, explicó que decidió no presentar una denuncia formal por temor y por falta de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.