Investigan la muerte del alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores

Huamuxtitlán, Guerrero, México.- La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán, ocurrido la noche del domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, de manera preliminar se indicó que el edil habría sufrido una lesión por arma de fuego presuntamente de forma accidental mientras manipulaba un arma. Esa información aún es investigada por las autoridades.

El alcalde fue trasladado al Hospital de Huamuxtitlán para recibir atención médica; sin embargo, al llegar al nosocomio ya no presentaba signos vitales, según los reportes iniciales.

Fiscalía realiza investigaciones

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al municipio, ubicado en la región Montaña de Guerrero, para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación.

En un comunicado, la dependencia confirmó el inicio de las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades en caso de que existan.