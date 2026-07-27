Adulta mayor sin vida en la San Antonio

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hallazgo tuvo lugar en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Santander y Portugal, en la colonia San Antonio, donde fue localizado el c.d.v.r de una adulta mayor en avanzado estado de descomposición.

El hecho se registró luego de que vecinos de la zona realizaran un reporte al número de emergencias 911. Los residentes alertaron a las autoridades tras percatarse de que tenían cerca de una semana sin ver a la mujer, sumado a la percepción de olores fétidos que emanaban del interior del domicilio.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio para verificar la situación y, tras ingresar a la vivienda, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida. Ante la escena, procedieron al acordonamiento del área para resguardar las evidencias.

Agentes e investigadores de la Fiscalía General del Estado asumieron el control del lugar para iniciar las primeras indagatorias. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (S.E.M.E.F.O.) realizó el levantamiento y traslado del c.d.v.r a la m.rg.e de la ciudad, donde se le practicarán los estudios correspondientes y se esperará el reclamo oficial de los restos por parte de sus familiares.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada por los vecinos del sector como la Sra. Olga. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las causas del d.c.s.