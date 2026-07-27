Sebastián de 4 años falleció encerrado en auto

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un menor de cuatro años de edad f.ll.c. a causa de un g.lp. de c.l.r tras quedar atrapado en el interior de un automóvil en la colonia Kilómetro 29, en un hecho que ha consternado a la comunidad local.

Según el reporte oficial brindado por el comandante del Departamento de Bomberos de la localidad, Jorge Ignacio Puentes, el infante —identificado como Sebastián C.— logró ingresar por su propia cuenta al vehículo de la familia, un Toyota color guindo con matrículas del estado de Nuevo México, mientras su madre y su abuelo pernoctaban en la vivienda. Al no poder abrir la puerta para salir, el menor quedó atrapado bajo las altas temperaturas.

Al percatarse de la situación, los familiares trasladaron de emergencia al niño a la Estación Número 8 del Departamento de Bomberos, ubicada en la intersección de la calle Barranco Azul y el Eje Vial Juan Gabriel. Tras arribar al lugar, los socorristas y el personal del Departamento de Rescate iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, confirmaron que el menor ya no contaba con s.gn.s v.t.l.s.

Tras la declaración del d.c.s., las autoridades correspondientes fueron notificadas para iniciar los protocolos legales. Elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron con el a.rr.st. de la madre y del abuelo del menor con el fin de deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el incidente.

Las corporaciones de auxilio lamentaron profundamente lo sucedido y señalaron que se trata del único caso de esta índole registrado en la localidad durante la presente temporada de calor, reiterando el llamado a la ciudadanía sobre el peligro mortal de dejar a personas o mascotas dentro de vehículos cerrados.