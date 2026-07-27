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Policías municipales auxilian a joven en labor de parto y la trasladan al Hospital de la Mujer en Hermosillo

La mujer, de 22 años, recibió apoyo de agentes municipales tras presentar trabajo de parto en la colonia Los Arroyos.

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Hermosillo, Sonora.- Una joven de 22 años en labor de parto fue auxiliada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo la noche del domingo, quienes la trasladaron de emergencia al Hospital de la Mujer para que recibiera atención médica especializada.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:15 horas en la colonia Los Arroyos.

Los oficiales Sáenz Luna y Ochoa Escalante realizaban un recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Perimetral y Arroyo Los Chinos cuando fueron abordados por la joven, quien les informó que estaba embarazada y que aparentemente había iniciado el trabajo de parto, ya que, según manifestó, se le había roto la fuente.

Ante la situación, los agentes la abordaron de inmediato a la patrulla E-443 y la trasladaron al Hospital de la Mujer, donde quedó bajo atención del personal médico para recibir la asistencia correspondiente.

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