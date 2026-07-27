México.- La industria automotriz, uno de los principales motores de la economía mexicana, se encuentra en el centro de la disputa entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El gobierno estadounidense ha intensificado sus reclamos al considerar que algunas plantas de autopartes instaladas en México incurren en prácticas conocidas como free riding, mediante las cuales empresas de países ajenos al acuerdo obtendrían beneficios comerciales sin cumplir con el espíritu de las reglas de origen.

Irving Rosales, analista de temas económicos internacionales de la Universidad Iberoamericana, explicó que este fenómeno ocurre cuando empresas de naciones fuera del T-MEC, como China, buscan evitar el pago de aranceles realizando procesos mínimos de manufactura en México para exportar posteriormente a Estados Unidos como si los productos fueran de origen regional.

“Importa sus componentes desde China, hace un procesamiento mínimo, digamos un 30 por ciento en México, y con ello quieren exportar el producto a Estados Unidos diciendo que es hecho en el país”, explicó el economista.

Rosales agregó que también han aumentado de forma importante las importaciones de autopartes electrónicas procedentes de Taiwán, lo que ha reforzado las preocupaciones de Washington.

Reglas de origen

Estados Unidos propone que las reglas de origen incluyan un requisito obligatorio de al menos 50 por ciento de contenido nacional estadounidense en los vehículos. En contraste, México plantea elevar el Valor de Contenido Regional de 75 a 90 por ciento, siempre que dicho porcentaje considere de manera conjunta a los tres países del T-MEC, con el objetivo de reducir la incorporación de insumos asiáticos.

El gobierno mexicano también ha impuesto un arancel de 50 por ciento a productos importados provenientes de países con los que no mantiene un acuerdo comercial.

El especialista advirtió que un mayor requisito de contenido estadounidense podría afectar a las empresas mexicanas proveedoras de autopartes y consideró que las medidas actuales aún no son suficientes para frenar la presencia de vehículos chinos en el mercado, cuyas ventas crecieron 30 por ciento durante el primer semestre.

Finalmente, señaló que la incertidumbre generada por las medidas arancelarias impacta principalmente las decisiones de inversión nueva, mientras que la reinversión continúa llegando al país.