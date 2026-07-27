Nacional

Más de 300 jinetes participan en Cabalgata con Causa en apoyo a la Iglesia de San Pedro El Saucito

La primera edición del evento reunió a familias y jinetes para recaudar recursos destinados a la Iglesia San Pedro Apóstol.

Hermosillo, Sonora.- Más de 300 jinetes participaron en la primera edición de la Cabalgata con Causa, realizada en San Pedro El Saucito con el objetivo de recaudar recursos para la Iglesia San Pedro Apóstol.

La actividad fue organizada por Ignacio Rojo, conocido como “El Charro”, propietario de la Cuadra Santa Martha, y contó con la participación de Fernando Rojo de la Vega, quien se sumó a la convocatoria para impulsar la asistencia de familias y apoyar la causa comunitaria.

Tradición y apoyo comunitario

Durante la jornada, habitantes y visitantes participaron en una actividad que combinó una tradición ecuestre con la recaudación de fondos para atender diversas necesidades de la parroquia.

“Las tradiciones también pueden convertirse en una forma de ayudar. Qué gusto ver a tantas personas unirse por una causa que beneficia a toda la comunidad de San Pedro El Saucito”, expresó Fernando Rojo.

El párroco José Rodolfo Garza Loustaunau agradeció la respuesta de la comunidad y reconoció el respaldo de los organizadores y participantes, al señalar que los recursos obtenidos contribuirán al mantenimiento de la Iglesia San Pedro Apóstol y al apoyo de su comunidad religiosa.

Buscan repetir el evento

La asistencia superó las expectativas de los organizadores, quienes plantearon la posibilidad de convertir la Cabalgata con Causa en una tradición anual para fortalecer la convivencia familiar y seguir respaldando proyectos comunitarios en San Pedro El Saucito.

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