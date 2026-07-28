 Sheinbaum rechaza acusaciones de Milei y niega que México financie campañas contra Argentina

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de su homólogo argentino, Javier Milei, quien acusó a México de participar en el supuesto financiamiento de una campaña contra Argentina, y aseguró que el Gobierno mexicano no interviene en los asuntos internos de otras naciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como falsas las afirmaciones del presidente argentino y sostuvo que México mantiene una política exterior basada en el respeto y la no intervención.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo“, expresó Sheinbaum al responder a los señalamientos.

La presidenta añadió que, aunque su administración ha sido objeto de críticas desde distintos sectores, México no responde promoviendo campañas contra gobiernos extranjeros.

“Nosotros no acostumbramos meternos con otros países y pedimos lo mismo“, afirmó.

La controversia surgió luego de que Javier Milei, en una entrevista con Radio Mitre, asegurara que los gobiernos de México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos habrían financiado una presunta campaña “antiargentina” relacionada con las críticas que recibió la selección de ese país tras el Mundial de 2026.

Hasta el momento, el mandatario argentino no ha presentado pruebas públicas que respalden sus declaraciones, ni ha difundido documentos, registros financieros o investigaciones oficiales que sustenten las acusaciones.

Sheinbaum también recordó que la política exterior de México se rige por el principio constitucional de autodeterminación de los pueblos, el cual establece que cada nación debe resolver sus asuntos internos sin injerencias externas y con respeto a su soberanía.

Las declaraciones se producen en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre el gobierno de Javier Milei y varios países de la región, particularmente Brasil, cuyo gobierno también respondió a recientes señalamientos realizados por el presidente argentino.

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha anunciado medidas diplomáticas adicionales respecto a este intercambio de declaraciones.