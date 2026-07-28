Rescatan a dos turistas arrastrados por corriente de retorno en playa Condesa

ACAPULCO, Guerrero. Dos turistas fueron rescatados por personal de la Promotora de Playas Acapulco luego de ser arrastrados mar adentro por una corriente de retorno provocada por el fenómeno de mar de fondo en playa Condesa.

De acuerdo con el reporte, los salvavidas detectaron que ambas personas eran empujadas hacia mar adentro por el fuerte oleaje, por lo que activaron de inmediato el protocolo de rescate.

Gracias a la rápida intervención del personal, los dos turistas fueron puestos a salvo en cuestión de minutos y trasladados a un área segura para ser valorados por los cuerpos de emergencia.

Tras la revisión médica, se confirmó que ambos se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y se retiraron del lugar por su propio pie.

Las autoridades informaron que, antes del incidente, el personal de salvavidas había realizado en diversas ocasiones recomendaciones preventivas a los visitantes para evitar ingresar al mar debido a las condiciones generadas por el mar de fondo; sin embargo, dichas indicaciones no fueron atendidas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró el llamado tanto a turistas como a residentes para respetar las indicaciones del personal salvavidas y la señalización preventiva colocada en las playas, especialmente cuando se presentan fenómenos como el mar de fondo, ya que estas medidas buscan salvaguardar la integridad de los visitantes.