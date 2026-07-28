 Condenan a casi 30 años de prisión a “El Z-44”, uno de los fundadores de Los Zetas

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó una sentencia de 29 años y nueve meses de prisión contra Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias “El Tlapa” o “El Z-44”, identificado por las autoridades como uno de los fundadores del grupo criminal Los Zetas.

De acuerdo con la dependencia, durante el proceso se acreditó su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución también contempla el pago de una multa de 692 mil 857 pesos, como parte de la sentencia emitida por la autoridad judicial.

La FGR señaló que el caso fue integrado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuyos agentes presentaron las pruebas que permitieron obtener la condena.

Actualmente, Ruiz Tlapanco permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit, donde continuará cumpliendo la pena impuesta.

La Fiscalía recordó que “El Z-44” fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en septiembre de 2009, durante un operativo realizado en la ciudad de Puebla, donde fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipos de comunicación, computadoras, vehículos y diversa documentación relacionada con la investigación.

Con esta resolución, la FGR afirmó que continuará fortaleciendo las investigaciones y los procesos judiciales contra integrantes de organizaciones delictivas de alto impacto en el país.