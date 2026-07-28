 Detienen a fisicoculturista por presunto ase.sinato de sus padres en Puebla

San Pedro Cholula, Puebla. Un fisicoculturista y entrenador profesional identificado como Ángel “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el asesinato de sus padres y las lesiones causadas a su hermano menor de edad, en hechos ocurridos dentro de un domicilio del fraccionamiento Fuentes de Camino Real 1.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, policías municipales acudieron al lugar tras recibir un reporte al número de emergencias sobre la conducta agresiva de un hombre al interior de una vivienda.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a un hombre y una mujer, ambos de entre 60 y 70 años de edad, mientras que un menor de edad fue encontrado con lesiones de gravedad y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que Ángel “N” fue detenido en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado oficialmente cuál fue el arma utilizada durante la agresión ni ha confirmado el posible móvil del ataque.

En redes sociales comenzó a circular un video publicado por el ahora detenido antes de los hechos, así como versiones que señalan que presuntamente presentaba un comportamiento alterado. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia o que padeciera alguna condición de salud mental al momento de la agresión.

Tras darse a conocer el caso, el gimnasio donde laboraba emitió un comunicado en el que informó que Ángel “N” había dejado de formar parte de su equipo días antes de los hechos y señaló que lo ocurrido es ajeno a la institución.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.