 Investigan muer.te del alcalde de Huamuxtitlán por presunto accidente con arma de fuego

Huamuxtitlán, Guerrero. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación para esclarecer la muerte del alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, luego de que se reportara su fallecimiento en circunstancias que, de acuerdo con versiones difundidas por medios locales, estarían relacionadas con un presunto accidente con un arma de fuego.

En un comunicado, la dependencia informó que personal de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento ni ha establecido si la lesión fue provocada de manera accidental.

De acuerdo con reportes de medios locales, el edil, militante de Movimiento Ciudadano (MC), habría sufrido una herida de arma de fuego mientras manipulaba el arma, versión que permanece bajo investigación.

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Gaby Bernal, confirmó el fallecimiento del alcalde mediante un mensaje en redes sociales, en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos y reconoció la trayectoria política de Méndez Flores.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán con el objetivo de esclarecer plenamente las circunstancias del deceso.