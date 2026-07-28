Harry Styles disfruta tacos en la Roma Norte antes de sus conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO. El cantante británico Harry Styles fue captado recorriendo las calles de la colonia Roma Norte y disfrutando de una orden de tacos en Tacos Orinoco, a pocos días de iniciar la serie de conciertos que ofrecerá en la capital del país como parte de su gira Together, Together.

De acuerdo con imágenes y videos compartidos por usuarios en redes sociales, el artista llegó a la Ciudad de México desde la noche del domingo 26 de julio y, durante las últimas horas, fue visto caminando por la zona con una hoodie oscura con estampado de flamas, shorts verdes, tenis blancos y gorra negra.

Antes de llegar a la taquería ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, cerca de Durango, Styles visitó una cafetería de la colonia Roma. Posteriormente ingresó a Tacos Orinoco, donde se sentó como cualquier cliente y pidió una orden de tacos. Aunque no se reveló qué tipo eligió, el menú del establecimiento incluye opciones de res, pastor (trompo) y chicharrón, en tortilla de harina o maíz.

La taquería, originaria de Monterrey, se ha convertido en un punto frecuente para celebridades que visitan la capital, ya que anteriormente también fue visitada por artistas como Dua Lipa y Rosalía.

El intérprete de As It Was llegó a México para presentar seis conciertos completamente agotados en el Estadio GNP, programados para el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. Las puertas abrirán a las 19:00 horas, mientras que el espectáculo comenzará a las 21:00 horas. A partir de la tercera fecha, la cantante Jorja Smith será la encargada de abrir los conciertos.

Esta representa la primera visita de Harry Styles a México desde 2022, cuando realizó la gira Love On Tour con presentaciones en Guadalajara, Monterrey y dos noches en la Ciudad de México. En aquella ocasión conquistó al público al hablar en español, gritar “¡Viva México!“, ondear la bandera nacional y cantar “Las Mañanitas” a una fan durante uno de sus conciertos.

Además de sus presentaciones, en esa visita también recorrió sitios emblemáticos como Chapultepec, la Casa Luis Barragán y la panadería Rosetta, donde convivió con seguidores y firmó autógrafos.

La reciente aparición del cantante en la Roma Norte desató una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de fanáticos celebraron verlo disfrutando de la comida mexicana antes del arranque de una serie de conciertos que promete reunir a miles de personas durante las próximas semanas.