Riberas del Bravo rompe récord de recolección de tiliches; instalarán Punto Limpio permanente

Ciudad Juárez, Chihuahua.– El programa Punto Limpio a tu Colonia logró una respuesta histórica por parte de los habitantes de Riberas del Bravo, al registrar un récord de recolección de tiliches durante la jornada realizada este fin de semana.

De acuerdo con la Dirección de Limpia, la amplia participación de las familias permitió superar la cifra de recolección desde el sábado, gracias a que los vecinos aprovecharon los contenedores para desechar correctamente muebles, colchones y otros objetos en desuso.

Las autoridades informaron que, tras continuar las labores durante el domingo y este lunes, la cantidad de residuos recolectados será aún mayor.

Ante la alta demanda del servicio, los cinco contenedores permanecerán instalados hasta este martes, luego de que habitantes de dos etapas del fraccionamiento solicitaran ampliar la jornada por un par de días más.

Como resultado de la participación ciudadana, el Punto Limpio Fijo que actualmente opera en el parque Salvárcar será reubicado de manera permanente a Riberas del Bravo, con el objetivo de acercar este servicio a una zona donde los vecinos han demostrado un fuerte compromiso con el manejo adecuado de los residuos y el cuidado del entorno.

Las autoridades indicaron que en los próximos días darán a conocer la ubicación exacta del nuevo punto permanente. Asimismo, explicaron que el contenedor ubicado en Salvárcar, instalado desde junio de 2024, ya cumplió con el propósito para el que fue creado y actualmente es utilizado principalmente por empresas dedicadas a la recolección de tiliches.

Mientras entra en operación el nuevo espacio, se invitó a la población que utilizaba el punto de Salvárcar a acudir a los Puntos Limpios permanentes ubicados en Talamás Camandari, Mesa Central y próximamente en Riberas del Bravo.

Finalmente, la Dirección de Limpia exhortó a la ciudadanía a seguir utilizando estos espacios para depositar tiliches y residuos voluminosos, evitando abandonarlos en la vía pública o en predios baldíos y contribuyendo a mantener una ciudad más limpia y ordenada.