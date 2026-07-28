Hombre escapa tras persecución y disp.aros del Ejército; termina chocando en mercado de segundas

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un hombre logró escapar a pie luego de protagonizar una persecución e intercambio de disparos con elementos del Ejército Mexicano, la cual concluyó cuando la camioneta que conducía se impactó contra las estructuras de un mercado de segundas.

Los hechos comenzaron sobre el Viaducto Mártires del 68, a la altura de la calle Miguel Hidalgo, donde personal militar detectó al sospechoso a bordo de una camioneta pick-up negra. Al notar una actitud evasiva, los soldados le marcaron el alto para realizar una revisión de rutina.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la indicación, aceleró en dirección al sur y emprendió la huida a alta velocidad, lo que dio inicio a una persecución por varias vialidades.

Durante el seguimiento, y ante la negativa del conductor de detenerse, los elementos del Ejército realizaron disparos contra la camioneta en un intento por frenar la fuga, generando momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona.

La persecución terminó en el cruce de la calle Álvaro Obregón, en la colonia Emiliano Zapata, donde el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra las estructuras metálicas de un mercado de segundas.

Tras el impacto, el hombre descendió de la camioneta y escapó corriendo entre las calles del sector, aprovechando la confusión generada por el accidente.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay personas detenidas por estos hechos y continúan con las investigaciones para localizar al responsable.