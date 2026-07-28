Ciudad Juárez

Hombre mue.re atro.pella.do en la colonia Cuauhtémoc; investigan al responsable

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima no ha sido identificada de manera oficial

Hombre mue.re atro.pella.do en la colonia Cuauhtémoc; investigan al responsable
FOTO: CORTESÍA

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo en el cruce de las calles Chapultepec y Xochimilcas, en la colonia Cuauhtémoc, un sector cercano a la avenida Lerdo y la calle Ingeniero David Herrera Jordán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima no ha sido identificada de manera oficial; sin embargo, de forma preliminar se presume que podría tratarse de una persona en situación de calle o en condición de movilidad.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones ocasionadas por el impacto. El cuerpo fue cubierto mientras se esperaba el arribo de las autoridades ministeriales.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, ni se han dado a conocer las características del vehículo involucrado o de su conductor.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial y agentes preventivos acordonaron la zona, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y dio inicio a las investigaciones para identificar a la víctima y localizar al presunto responsable del atropello.

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