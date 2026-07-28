Emiten alerta por calor extremo; pronostican hasta 42 grados en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Autoridades locales emitieron una alerta preventiva por las altas temperaturas que se esperan durante este martes, cuando el termómetro podría alcanzar una máxima de 42 grados, por lo que hicieron un llamado a la población a tomar medidas para evitar afectaciones a la salud.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la jornada comenzó con una temperatura de 26 grados, lo que permitió condiciones más agradables durante las primeras horas del día. Sin embargo, conforme avance la tarde, el ambiente será extremadamente caluroso, mientras que por la noche se espera un descenso gradual hasta una mínima de 28 grados.

El reporte también indica que predominarán cielos mayormente despejados, con condiciones soleadas y vientos ligeros de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Además, el atardecer está previsto para las 8:15 de la noche, cuando la intensidad de la radiación solar comenzará a disminuir.

Ante este panorama, la Dirección General de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde, periodo en el que el calor será más intenso.

Las autoridades recomendaron utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar protector solar, mantenerse bien hidratados durante toda la jornada y reducir las actividades físicas al aire libre en las horas de mayor temperatura, con el fin de prevenir golpes de calor y deshidratación.