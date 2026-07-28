Mue.re niño de 4 años tras quedar atrapado dentro de un vehículo en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua. Un niño de cuatro años perdió la vida luego de quedar presuntamente atrapado de manera accidental al interior de un vehículo estacionado en un domicilio de la colonia Kilómetro 29, donde habría permanecido durante varias horas mientras sus familiares dormían.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor salió de la vivienda sin que sus familiares lo advirtieran e ingresó a un automóvil, donde quedó encerrado. Debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad, el niño sufrió complicaciones que le provocaron la muerte.

Al percatarse de su ausencia, los familiares iniciaron su búsqueda y posteriormente lo localizaron inconsciente dentro del vehículo. De inmediato lo trasladaron a una estación del Departamento de Bomberos, donde paramédicos intentaron brindarle atención; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió omisión de cuidados u otra posible responsabilidad.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de mantener los vehículos cerrados y fuera del alcance de los menores, así como verificar constantemente su ubicación, especialmente durante temporadas de calor extremo, cuando la temperatura en el interior de un automóvil puede elevarse rápidamente y representar un riesgo mortal.

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