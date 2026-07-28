Localizan cuerpo maniat.do y envu.lto

Ciudad Juárez, Chih.- El cuerpo de un hombre sin vida, maniatado y envuelto en cobijas y sábanas blancas, fue localizado durante la noche en la parte baja del paso elevado de la avenida Municipio Libre y la calle Héroes de Carrizal, en la colonia Anáhuac, cerca del Panteón de la Chaveña. La víctima fue abandonada en la vía pública, entre escombros y muebles viejos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes para resguardar la escena tras el reporte de vecinos, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos iniciaron las primeras investigaciones. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley e identificarlo.