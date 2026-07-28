Oficial de Seguridad Vial da positivo a antidoping; era adicto al cris.tal

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.– Un operativo sorpresa realizado en las instalaciones de la Coordinación General de Seguridad Vial derivó en la baja inmediata de un oficial, luego de que diera positivo en un examen toxicológico aplicado como parte de una revisión a toda la corporación.

La jornada de evaluaciones fue realizada por personal del área médica del Gobierno Municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con el objetivo de verificar el estado del personal operativo.

En total fueron citados 500 elementos de los tres turnos de la corporación, incluyendo agentes que se encontraban de vacaciones o con permiso, a fin de garantizar que la totalidad del estado de fuerza fuera sometida a las pruebas.

De acuerdo con la autoridad municipal, tras detectarse el primer resultado positivo durante las evaluaciones iniciales, se ordenó la separación inmediata del cargo del oficial involucrado.

Las autoridades informaron que los resultados definitivos del resto de los exámenes serán dados a conocer en un plazo aproximado de 15 días, cuando se presente el balance final del operativo de revisión aplicado a todo el personal de Seguridad Vial.