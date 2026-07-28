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 Comunidad del IEMS despide a profesor Alberto Israel Jasso y exige esclarecer su muer.te

 Estudiantes, docentes y familiares realizaron un homenaje en el plantel Carmen Serdán y solicitaron una investigación sobre las circunstancias que rodearon el caso.

 Comunidad del IEMS despide a profesor Alberto Israel Jasso y exige esclarecer su muer.te

Ciudad de México. Estudiantes, docentes, madres y padres de familia realizaron un homenaje al profesor Alberto Israel Jasso en el exterior del plantel Carmen Serdán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), tras su fallecimiento ocurrido después de que enfrentara señalamientos públicos por parte de una alumna.

La entrada del plantel fue convertida en un altar con flores, veladoras y mensajes de despedida, donde integrantes de la comunidad educativa recordaron la trayectoria del docente y expresaron su solidaridad con su familia.

Durante la concentración, varios estudiantes afirmaron que la experiencia que tuvieron con el profesor fue distinta a las acusaciones difundidas en su contra y destacaron su compromiso con la enseñanza y el acompañamiento a los alumnos.

En la manifestación también participaron profesores de otros planteles del IEMS y colectivos ciudadanos, quienes pidieron que el caso sea investigado de manera integral y que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte del docente.

Los asistentes hicieron un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que continúe con las investigaciones y determine si existieron responsabilidades relacionadas con los hechos previos al fallecimiento del profesor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los resultados de las investigaciones relacionadas con las acusaciones que enfrentaba el docente ni sobre el caso de su muerte.

 

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