Hombre mu.re atropellado

Ciudad JuárezU, Chih.- n hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la colonia Cuauhtémoc, cerca del cruce de las calles Chapultepec y Xochimilcas, en las inmediaciones de la avenida Lerdo y la avenida David Herrera Jordán (Rivereño). De manera preliminar se indicó que la víctima podría tratarse de un migrante o una persona en situación de calle. Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con una sábana blanca a la espera de peritos de la Coordinación General de Seguridad Vial y del Servicio Médico Forense (SEMEFO). No se reportaron personas detenidas en el sitio.