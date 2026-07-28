Se registra choque en Perimetral Carlos Amaya

Ciudad Juárez, Chih.- Un accidente múltiple tipo carambola se registró en la avenida Perimetral Carlos Amaya, cerca de la intersección con la calle Chichimecas, en dirección hacia la zona de La Curva. En el percance se vieron involucrados un autobús de transporte de personal, una camioneta en color rojo, una camioneta de color blanco y un vehículo compacto gris. De acuerdo con los peritajes iniciales de la Coordinación General de Seguridad Vial, la camioneta roja sufrió daños tras un roce lateral con el autobús y un posterior impacto de la camioneta blanca, la cual quedó con la parte frontal destruida. A pesar de los cuantiosos daños materiales registrados en las unidades, no se reportaron personas lesionadas. Los obreros que viajaban en la unidad de transporte fueron abordados en otro camión para continuar su traslado.