Ciudad Juárez

Cae célula ligada a “El Tokio”; aseguran arsenal y dro.ga en Ciudad Juárez

El operativo se realizó en el cruce de las calles Rivera de Loreto y Rivera de Peñasco

Cae célula ligada a "El Tokio"; aseguran arsenal y dro.ga en Ciudad Juárez
FOTO: CAPTURA

Ciudad Juárez, Chihuahua. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a una célula operativa presuntamente vinculada al grupo criminal “Los Mexicles”, la cual, de acuerdo con las autoridades, brindaba protección y apoyo logístico a Gerardo L. G., alias “El Tokio”, señalado como presunto líder de dicha organización delictiva.

El operativo se realizó en el cruce de las calles Rivera de Loreto y Rivera de Peñasco, en la colonia Riberas del Bravo, como resultado de labores de inteligencia apoyadas por la Plataforma Centinela. Las acciones incluyeron el seguimiento mediante 15 puntos de monitoreo y 46 cámaras de videovigilancia estratégica, lo que permitió ubicar a los presuntos responsables.

Las investigaciones se originaron tras el rastreo de una camioneta Jeep Grand Cherokee blanca, localizada previamente en ese mismo sector y relacionada con hechos violentos ocurridos durante los días 18 y 19 de julio.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un importante arsenal, compuesto por dos fusiles de asalto calibre 5.56 milímetros, una ametralladora calibre 9 milímetros, dos armas cortas, un arma blanca, 105 cartuchos útiles, además de equipo táctico y cuatro paquetes con marihuana.

En el operativo fueron detenidos César Andrés M. P., Javier R. M., Miguel Ángel G. L., Alexis O. U., José Ramón R. M., Pedro C. H. y Javier S. G., quienes, junto con las armas, la droga y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

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