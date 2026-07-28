En medio de balaz.s de soldados logró escapar

Ciudad Juárez, Chih.- Una persecución e intercambio de disparos entre elementos del Ejército Mexicano y el conductor de una camioneta tipo pick-up de color negro derivó en la colisión del vehículo contra varios puestos metálicos de un mercado de segundas en la colonia Emiliano Zapata. Los hechos iniciaron sobre el viaducto Mártires del 68, a la altura de la calle Miguel Hidalgo, donde los militares le marcaron el alto al sospechoso para una revisión de rutina. El sujeto omitió la indicación, aceleró la marcha hacia el sur e inició un tiroteo durante la huida. La persecución culminó sobre la calle Álvaro Obregón tras el choque de la unidad, momento en que el conductor abandonó la camioneta y huyó a pie sin que se lograra su captura.